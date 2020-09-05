Депардье стал православным с таинственным именем и крестным маленькой девочки

Известный французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие. Таинство состоялось в минувшую пятницу в соборе Александра Невского в центре Парижа. На церемонии крещения присутствовали лишь близкие друзья актера.

Имя, полученное Депардье при крещении, не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя собора. Другие подробности также не сообщаются.

Депардье не впервые изменил вероисповедание. Известно, что в начале 1960-х годов Депардье принимал ислам, затем интересовался буддизмом и иудаизмом.

Помимо таинства крещения французский актер стал крестным отцом маленькой девочки, передает Sputnik France. По словам актера, его духовным отцом является отец Тихон Шевкунов, "великий путешественник", который также является духовником Владимира Путина и автором множества книг.

В конце августа 2020-го СМИ сообщили, что Депардье "обиделся" на Францию и намерен поехать в Россию и открыть ресторан.