Российские ученые изобрели "таблетку от страха"

Ученые Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали уникальный прибор "Кардиоскрин", который позволяет человеку самостоятельно проводить экспресс-диагностику состояния сердечно-сосудистой системы. В случае обнаружения патологии прибор предупредит человека, издав сигнал тревоги.

"Прибор сигнализирует о необходимости снижения нагрузки или обращения к врачу для проведения более углубленного исследования", — приводит выдержку из сообщения вуза ТАСС.

Разработанный учеными комплекс состоит из выносного устройства, которое регистрирует электрокардиосигнал, и клиентского терминала на основе смартфона или планшета, предназначенного для обработки сигнала и передачи информации на компьютер врача.

Как заявил профессор кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Александр Красичков, фактически "Кардиоскрин" — это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить.

Устройство шириной не более 5 сантиметров и весом всего 80 граммов было представлено на международном военно-техническом форуме "Армия — 2020", и его признали одним из лучших. "Прибор заинтересовал экспертов и был высоко оценен как актуальный для армии России", — заявили в университете.

Он также может быть востребован в транспортных и авиакомпаниях. Прибором могут воспользоваться люди, относящиеся к "группе риска", или люди, которые просто хотят контролировать свое здоровье.