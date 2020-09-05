РИА Новости сообщает о задержании в Минске своего корреспондента

На протестном шествии студентов в Минске был задержан корреспондент РИА Новости.

Днем в субботу возле лингвистического университета собрались более 100 человек. Когда к зданию подъехали несколько машин ГАИ, молодые люди отправились в сторону Комаровского рынка, где намечалась еще одна протестная акция. Далеко уйти они не смогли: подъехавшие силовики приступили к задержаниям. В автобус без опознавательных знаков отвели и сотрудника агентства, который снимал происходящее на телефон. Увидев редакционное удостоверение, правоохранители доложили о происходящем по рации, вежливо попросили удалить видео и пообещали сразу после этого отпустить. Что и сделали, переписав данные и сняв лицо корреспондента на камеру, передает РИА Новости.

Тем временем белорусское МВД проинформировало о задержании не более 30 человек – за участие в акции под негосударственной символикой. Их доставили в территориальные РОВД, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об акции, которую устроили белорусские журналисты в поддержку коллег. 3 сентября сотрудники TUT.BY, Onliner, "Нашей Нивы", "Еврорадио", "Радио Свобода", DW и "БелаПАН" пришли к зданию МВД. Генеральный директор и главный редактор TUT.BY хотели попасть на прием к министру Юрию Караеву. Но чиновник никого не принял.