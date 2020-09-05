Боттас показал лучшее время на третьей практике Гран-при Италии, Квят – 13-й

На автодроме в итальянском городе Монца завершился третий свободный заезд на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Лучший результат — у финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.

Его время составило 1 минуту 20,089 секунды. Вторым стал испанец Карлос Сайнс из McLaren (+0,229), третьим — его напарник по команде Ландо Норрис (+0,323).

Российский пилот Scuderia Alpha Tauri Даниил Квят завершил свободную третью сессию свободных заездов с 13-м результатом (+0,864). Его партнёр по "Конюшне" Пьер Гали стал 12-м.

Квалификация Гран-при Италии состоится позже вечером у субботу. Гонка — в воскресенье.