Формула-1. Боттас – лучший во второй практике Гран-при Тосканы, Квят – 15-й

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Тосканы. Во время заезда финн преодолел 28 кругов, в лучшем из которых показал время одна минута 16,989 секунды.
Второе место занял другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,207), а замкнул тройку лидеров нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Россиянин из Alpha Tauri Даниил Квят стал 15-м, а его партнер по команде Пьер Гасли – восьмым.
End of FP2 ���� Here's how things finished#TuscanGP �������� #F1 pic.twitter.com/FqwfyilSLs— Formula 1 (@F1) September 11, 2020