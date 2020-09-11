Формула-1. Боттас – лучший во второй практике Гран-при Тосканы, Квят – 15-й

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Тосканы. Во время заезда финн преодолел 28 кругов, в лучшем из которых показал время одна минута 16,989 секунды.

Второе место занял другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,207), а замкнул тройку лидеров нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Россиянин из Alpha Tauri Даниил Квят стал 15-м, а его партнер по команде Пьер Гасли – восьмым.