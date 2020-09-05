У типографий, где печатают Daily Telegraph, Financial Times и Sun, арестовали 70 человек

Полиция Британии арестовала порядка 70 человек, которые мешали работе двух типографий, где печатают крупные британские газеты, сообщает Associated Press. Уточняется, что инцидент произошел на севере британской столицы. Экоактивисты на грузовиках заблокировали дорогу к типографиям в Броксборне. По заявлениям участников акции, таким образом они протестуют против редакционной политики крупнейших газет страны. Они не способны честно и точно сообщать об экологической обстановке и манипулируют правдой в угоду политической повестке, считают акоактивисты.

После задержания активистов движение в районе Броксборна восстановлено, субботние выпуски газет доставлены подписчикам и в точки продаж вовремя.