В Лондоне прошли очередные аресты участников движения "Восстание против вымирания"

Британская полиция арестовала около 70 экоактивистов, которые блокировали дорогу к типографиям на севере Лондона.

Они против "лживости британской прессы". Подогнали грузовики, чтобы помешать доставке газет. В типографиях печатают крупнейшие издания, например, The Financial Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и The Sun.

Активистам грозят крупные штрафы, передает "Россия 24". Официально – не за протесты, а за нарушение запрета на собрания, введенного из-за коронавируса.

В итоге акция продолжилась в центре Лондона. Здесь активисты устроили лагерь на деревьях, чтобы полиции было труднее до них добраться.

Протесты проводит движение "Восстание против вымирания". С 1 сентября уже задержаны 600 активистов.