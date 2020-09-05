Умерла Александра Ливанская

Известная тележурналистка Александра Ливанская умерла на 65-м году жизни, сообщил ее сын Артемий Симонян на своей странице в Facebook. Уточняется, что Ливанская ушла из жизни после тяжелой болезни и последние две недели "были особенно тяжкими". Тележурналистка боролась с онкологическим заболеванием. Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября.

Александра Ливанская в 1980-е годы работала корреспондентом информационной программы "Время" и стала известна зрителю как автор и ведущая рубрики "Репортажи из провинции". В конце 1990-х выпускала программу "Репортаж ни о чем" на телеканале "Россия". В числе последних ее работ — программа "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр".