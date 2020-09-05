Коронавирус в Турции показал максимум с середины мая

Минздрав Турции сообщил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. За сутки заразились 1673 человека, умерли 56 – это максимальные показатели с середины мая.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа​​​ уточнил, что то в Турции с каждым днем наблюдается все больше случаев заражения – в Анкаре, Стамбуле, Измире, в восточных провинциях – Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

11 марта ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией. Всего в Турции заразились 278228 человек, умерли 6620.