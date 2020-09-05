"Лион" не оставляет попыток приобрести спартаковца Жиго

Французский "Лион" по-прежнему хочет видеть в своих рядах спартаковского защитника Самюэля Жиго. Руководство клуба одобрило покупку 26-летнего футболиста.

Как сообщает L'Equipe, "Лион" собирается сделать "Спартаку" предложение о покупке Жиго. Однако перед этим лионцам предстоит продать кого-либо из защитников. Ранее во французской прессе сообщалось о желании Самюэля вернуться во Франции. Однако сам футболист заявлял, что счастлив в "Спартаке".

Самюэль Жиго – ведущий защитник "Спартака", который лидирует в российской премьер-лиге. Француз участвовал во всех шести встречах и забил один мяч.