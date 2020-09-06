"Спартак" и "Лион" продолжают переговоры по Тете

Переговоры "Спартака" и "Лиона" по Кенни Тете продолжаются. Однако переход голландца в московский клуб задерживается из-за позиции агента футболиста Мино Райолы.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" не оставил попыток приобрести защитника "Лиона" Кенни Тете. Переговоры продолжаются. Осталось уладить некоторые шероховатости с агентом игрока.

Кенни Тете пришел в "Лион" из "Аякса" в 2018 году. В прошлом сезоне 24-летний голландец сыграл 28 встреч и сделал одну результативную передачу.