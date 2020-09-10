Тете, которым интересовался "Спартак", стал игроком "Фулхэма"

Защитник французского "Лиона" Кенни Тете продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 24-летний нидерландец подписал с "Фулхэмом" контракт, рассчитанный на четыре сезона с возможностью продления еще на год.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала.transfermarkt.de, "дачники" заплатили за переход футболиста 3,2 миллиона евро. Тете – воспитанник "Аякса", из которого перешел в "Лион" летом 2017 года за четыре миллиона евро.

A happy man! ����



Tete was keen to be here from the get-go!#TETERRIFIC pic.twitter.com/pwTVeDwt7q — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 10, 2020

В составе французской команды Кенни принял участие в 80 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Также на его счету 13 матчей за сборную Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего защитника заинтересован московский "Спартак".