Тете, которым интересовался "Спартак", стал игроком "Фулхэма"

Защитник французского "Лиона" Кенни Тете продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 24-летний нидерландец подписал с "Фулхэмом" контракт, рассчитанный на четыре сезона с возможностью продления еще на год.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала.transfermarkt.de, "дачники" заплатили за переход футболиста 3,2 миллиона евро. Тете – воспитанник "Аякса", из которого перешел в "Лион" летом 2017 года за четыре миллиона евро.

