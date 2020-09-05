Аксенов выложил фото с приехавшим в Крым Сигалом

Голливудский актер, музыкант, мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым. Сообщивший об этом в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов в подтверждение своих слов опубликовал фотографию с Сигалом в своем рабочем кабинете.

Стивен Сигал также является спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Кроме того, актер получил сертификат посла глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Ранее Сигал рассказал, что активно интересуется античной историей и культурой.

В середине августа Стивен Сигал стал почетным гостем на Костромской областной летней олимпиаде в городе Шарья.