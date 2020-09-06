С осужденного экс-депутата взыскали более 8 миллиардов за долг перед банком

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, взыскана задолженность по кредиту перед банком "Траст".

Таким образом с отбывающего наказание в колонии строгого режима Варшавского были взысканы денежные средства в размере более восьми миллиардов рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

Данное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде, передает ТАСС.

Ленинский районный суд в Ростовской области в декабре 2019 года признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль ООО "РЭМЗ", генеральным директором которой он являлся, на общую сумму более 490 миллионов рублей.

В 2018 году Варшавский был задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Петрокоммерц", но в обоих случаях вину в инкриминируемых преступлениях он не признал.

После задержания Варшавского совет "Единой России" московского района Хамовники принял решение о приостановлении его членства в партии.