Артур Юсупов пополнит ряды "Сочи"

"Сочи" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим полузащитником сборной России Артуром Юсуповым. Клуб согласовал контракт с 31-летним футболистом.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в ближайшее время Артур Юсупов присоединится к "Сочи". В прошлом сезоне футболист выступал за московское "Динамо". Но контракт с Юсуповым истек, и полузащитник стал свободным агентом.

Артур Юсупов известен по выступлениям за "Крылья Советов", "Химки", "Зенит", "Ростов" и московское "Динамо". На счету футболиста два матча в составе сборной России. Артур входил в заявку национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.