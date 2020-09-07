Экс-хавбек "Зенита" и "Динамо" Юсупов перешел в "Сочи"

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Сочи" представил нового игрока – им стал полузащитник Артур Юсупов. Футболист, который в разные годы выступал за питерский "Зенит", "Ростов" и московское "Динамо", перешел в команду из столицы Олимпиады-2014 на правах свободного агента.

Юсупов, которому в этом году исполнился 31 год, уже прошел медосмотр в новом клубе и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба "Сочи". Однако официальное сообщение не содержит информации о сроке подписанного соглашения и заработной плате игрока.

Два последних сезона Юсупов провел в "Динамо", за которое он выступал и 2009-2015 годах. В свои молодые годы полузащитник считался весьма перспективным, провел 27 матчей в юношеской и молодежной сборных России, в 2015-2016 годах он несколько раз вызывался в главную национальную команду, но в ее составе сыграл только два матча.