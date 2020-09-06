Германия твердо настроена завершить строительство "Северного потока"

Власти Германии твердо настроены завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" вопреки давлению США.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о важности сотрудничества с Россией и назвал ошибкой призывы остановить строительство газопровода.

Кроме того, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге, ни правящий блок Меркель, ни Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования Вашингтона отказаться от завершения этого ключевого для Европы энергетического проекта.

Строительство газопровода из России в Германию было приостановлено из-за санкций США. На данный момент магистраль завершена на 94%.

Проект предполагает две нитки газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров в год.