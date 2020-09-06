МИД ФРГ: те, кто хочет остановить "Северный поток", должны осознавать последствия

Дискуссии, которые ведутся в Германии в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, не нужно сужать до реализации проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по "Северному потоку – 2 ". Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия", – сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг". По его мнению, сейчас не тот случай сужать дискуссии только до темы "Северного потока"; в проекте участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, около половины из них – из Германии, сообщает ТАСС.

Ранее на пресс-конференции германский канцлер Ангела Меркель объявила, что "Северный поток-2" остается экономическим проектом и должен быть завершен. Нецелесообразно увязывать его с делом Навального.

Данные Берлина об отравлении Навального до сих пор ничем не подтверждены. Генпрокуратура РФ послала немецкой стороне запрос по ситуации, но ответа пока нет.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что в случае приостановки строительства газопровода европейские компании понесут убытки в размере 8 миллиардов евро. Для Германии сворачивание проекта будет также означать потерю рабочих мест, особенно в восточных регионах.