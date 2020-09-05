Немецкий экономист: в случае приостановки строительства "СП – 2" Евросоюз понесет миллиардные убытки

Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что в случае приостановки строительства газопровода "Северный поток — 2" европейские компании понесут убытки в размере 8 миллиардов евро. Для Германии сворачивание проекта будет также означать потерю рабочих мест, особенно в восточных регионах.

Из-за сокращения поставок газа в Евросоюзе вырастут цены на него. Кроме того, потребители голубого топлива будут вынуждены оплатить расходы на строительство соединительных трубопроводов – 4 миллиарда евро. При этом эти трубы в дальнейшем использоваться не будут.

Призывы приостановить или завершить проект строительства газопровода зазвучали в Германии после того, как спецлаборатория бундесвера объявила, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен ядом класса "Новичок". Однако канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что два эти вопроса должны рассматриваться по отдельности.

Данные Берлина об отравлении Навального до сих пор ничем не подтверждены. Генпрокуратура РФ послала немецкой стороне запрос по ситуации, но ответа пока нет.