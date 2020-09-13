В Германии нашли варианты запрета "Северного потока-2" чужими руками

У Германии есть шесть вариантов отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток-2", пишет издание Politico. В статье "6 способов, которыми Германия может убить газопровод Nord Stream 2" делается упор на то, что при решении этого вопроса страна может проделать всю грязную работу "чужими руками". В частности, Берлин может вынудить региональные власти и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода. Среди других вариантов: судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта, введение ограничений на импорт российского газа, общие с Европой санкции или усложнение получения лицензии.

Однако за любым из этих ограничений может последовать обращение оператора газопровода в суд. При этом сумма ущерба может достигнуть 9,5 миллиарда евро, пишет автор статьи. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности остановки трубопровода: "Я еще не вынесла окончательного решения по этому поводу".

Германия давно утверждала, что трубопровод протяженностью 1230 км, по которому предполагается направлять дополнительно 55 миллиардов кубометров российского газа в год по дну Балтийского моря, является коммерческим предприятием, а не политическим. Ситуация с газопроводом обострилась из-за инцидента с Алексеем Навальным, который был госпитализирован во время поездки по Сибири. Немецкие медики, обследовавшие Навального после его транспортировки в Германию, считают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Российские медики ядов в крови у Навального не нашли.