ЕС оставил Германию наедине с "Северным потоком-2"

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению Борреля, если будут ясные свидетельства того, что блогер Алексей Навальный отравлен, конкретные официальные лица в это вовлечены, ЕС должен ввести санкции, аналогичные тем, что вводились после предполагаемого отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году.

Речь о том, что нужно прекратить строительство трубопровода, зашла после госпитализации Навального. Остановить проект категорично требует партия "Зеленые". Представители либеральной Свободной демократической партии предлагают заморозить стройку до полного выяснения обстоятельств инцидента. С ними солидарен кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Против только Левая партия, передает Financial Times.

Власти ФРГ ранее предлагали не увязывать экономический проект с инцидентом. Когда военные токсикологи в Германии сообщили, что, по их мнению, Навальный был отравлен веществом группы Новичок", глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что Россия не заставит их менять свою позицию. СМИ расценили его заявление как угрозу остановить проект.

Ранее сообщалось, что СМИ насчитали у Германии шесть вариантов отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В статье "6 способов, которыми Германия может убить газопровод Nord Stream 2" делается упор на то, что при решении этого вопроса страна может проделать всю грязную работу "чужими руками". В частности, Берлин может вынудить региональные власти и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода. Среди других вариантов: судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта, введение ограничений на импорт российского газа, общие с Европой санкции или усложнение получения лицензии. Однако за любым из этих ограничений может последовать обращение оператора газопровода в суд. При этом сумма ущерба может достигнуть 9,5 миллиарда евро.