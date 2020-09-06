Маас и Крамп-Карренбауэр сделали заявления о Навальном

Инцидент с блогером Алексеем Навальным привлек внимание всего мира, и власти Германии обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Должны приниматься меры по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны", — приводит слова министра РИА Новости.

Комментируя запрос России правовой помощи по ситуации с Навальным, Маас заявил, что интересующая российскую сторону информация может быть ей передана, однако это длительный процесс, поскольку в этом деле постоянно появляются новые данные.

Тем временем председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что из-за ситуации с Навальным власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта "Северный поток-2".

По ее словам, то, что произойдет с проектом, "зависит от поведения российской стороны". При этом Крамп-Карренбауэр напомнила, что лично для нее "Северный поток-2" не является желанным проектом, пишет ТАСС.

Ранее остановки строительства "Северного потока-2" в категоричной форме потребовали лидеры германской партии "Союз-90" / "зеленые". В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц. Вместе с тем ряд немецких политиков не считают нужным останавливать проект.