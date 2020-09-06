Москва призвала Берлин проявить оперативность

Москва круглосуточно готова к взаимодействию с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным, заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, когда посол России задал в МИДе Германии вопрос о наличии конкретных данных, которые наша сторона могла бы получить для расследования, ему "не было передано ничего".

"То же самое мы имеем на сегодняшний день", – сообщила Захарова.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что если от России не последует никаких действий "в ближайшие дни", то Германия и партнеры обсудят ответные меры. "Было сказано о проработке неких санкций в ответ, если это не будет сделано, и так далее", – напомнила Захарова.

Однако эта концепция, по ее словам, не выдерживает никакой критики и "ставит вопрос относительно того, нет ли второго дна у этих заявлений представителей ФРГ". Дело в том, что еще 27 августа российская сторона передала Германии обращение Генпрокуратуры РФ по Навальному. Так как запрос был передан оперативно, Москва ожидала от Берлина такой же оперативной реакции.

Но ответа до сих пор нет – причем, как оказалось, обращение российской стороны было передано в Управление юстиции Берлина только в эту пятницу, 4 сентября, то есть более чем неделю спустя. Мало того – это обращение не получило соответствующей оперативной, как того требует господин Маас, реакции со стороны этой службы. Они только лишь еще будут рассматривать это обращение, а о том, что они будут по нему делать, по словам Захаровой, не было сказано ни слова.

"Если Берлину нужна оперативность, то эту оперативность должна проявить в первую очередь немецкая сторона", – говорит Мария Захарова.

Это касается не только взаимодействия по линии правоохранительных органов: буквально на днях российские врачи опубликовали обращение к коллегам Германии, в котором опять же предлагается целый ряд конкретных оперативных шагов.

"Поэтому все вопросы относительно оперативности, расследования, фактов, выяснения истины, и некие требования – все это Берлину нужно адресовать непосредственно себе", – говорит представитель МИД России.

МИД России пытается призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы, говорит она. Вместо этого в Москве уже слышат призывы партнеров по НАТО к международному расследованию, обращению в международные организации.

Если речь идет о расследовании, оно все же должно вестись в правовой плоскости, говорит Захарова – именно этим путем и идет Москва, направив соответствующие запросы. Кроме этих запросов есть и добрая воля российских врачей для объединения усилий, для выяснения истины.

"Все эти вопросы мы ставим перед немецкой стороной – не в качестве риторических, а в качестве тех, на которые нам нужно получить действительно оперативно ответы", – резюмировала Мария Захарова.