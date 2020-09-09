МИД РФ: отсутствие материалов по Навальному будет расценено как провокация Германии

Если Германия не ответит на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным, это будет расцениваться как отказ от установления истины и провокация против Москвы. С соответствующим заявлением выступил российский МИД.

В среду, 9 сентября, в ведомство был вызван чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. Ему заявили о решительном протесте в связи с голословными обвинениями, ультиматумами в адрес Москвы из-за ситуации с Навальным. В МИД считают очевидным, что Берлин использует возникшую ситуацию как повод для дискредитации нашей страны на международной арене.

Российское ведомство напомнило о требовании незамедлительно предоставить предметный и развернутый ответ германской стороны на официальный запрос Генпрокуратуры. Берлин должен предоставить медицинские данные, биоматериалы, результаты экспертиз, а также пробы анализов с целью их комплексного изучения и проверки. Если Германия не выполнит данное требование, то это будет расцениваться как грубая и враждебная провокация против России. Все это чревато негативными последствиями для Москвы и Берлина, сообщается на сайте МИДа. Отмечается, что вся ответственность за это ляжет на правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что у Москвы немало вопросов к немецким коллегам из-за ситуации с Алексеем Навальным. Государственный деятель обратил внимание на то, что Германия ведет себя высокомерно.