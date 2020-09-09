Какие еще ягодки впереди! Лукашенко заявил, что существует неопубликованная запись разговора Варшавы и Берлина

Белоруссия опубликовала не весь разговор Варшавы и Берлина по поводу отравления блогера Алексея Навального.

"Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

Полная запись передана ФСБ России, добавил лидер Республики. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что спецслужбы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и крепкого сотрудничества и взаимодействия, это было всегда. И, конечно, это прерогатива спецслужб, в данном случае, ФСБ: анализировать эти материалы, делать какие-то выводы о их ценности", – пояснил Песков.

Впрочем, пресс-секретарь уточнил, что не знает передавали или нет эту информацию Владимиру Путину. Спецслужбы регулярно делают доклады для президента, однако доступ к ним имеет только глава государства.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за жизнь блогера. Как только его состояние стабилизировалось, Навального перевезли в Германию. Местные врачи утверждают, что обнаружили в организме оппозиционера боевое отравляющее вещество.