В России оценили запись германо-польских переговоров о Навальном

Обнародованную Белоруссией аудиозапись разговора представителей Варшавы и Берлина об истории с российским блогером Алексеем Навальным нужно проверить на подлинность – это дело спецслужб и лабораторий. Однако запись производит впечатление "достаточно достоверной", отмечает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

К тому же, говорит он, данная запись была обнародована не Россией и не российскими спецслужбами.

"Думаю, что она подлинная", – заявил Калашников РИА Новости.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что тоже склонен доверять обнародованной записи. Вся история с Навальным еще до обнародования этой записи у Лугового "вызывала улыбку" – для него "совершенно очевидно, что это провокация".

"Я думаю, что в этом контексте я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует", – сказал Луговой.

А по мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, на Западе обнародованную аудиозапись разговора скорее всего назовут недостоверной и попытаются в очередной раз "обвинить Россию в разного рода смертных грехах".

Европа будет использовать ситуацию с Навальным для давления на Россию и ее союзников, и Москве надо выработать ответные зеркальные меры, уверен сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.

Европа не перестанет винить Россию, и эти обвинения "не лежат в плоскости поиска истины и справедливости", говорит он. Голословные обвинения без доказательств, без проверок международным профессиональным сообществом давно стали инструментом геополитической борьбы", констатирует Кондратьев.

С учетом этого надо прекратить попытки найти правду у западного сообщества и "выработать механизмы адекватного зеркального ответа", говорит сенатор.

Утром 20 августа 2020 года Навальному, который летел из Томска в Москву, стало плохо – он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционного блогера экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили на лечение в берлинскую клинику Charité. 2 сентября правительство ФРГ, ссылаясь на экспертизу немецких военных врачей, сообщило, что Навальный был отравлен ядом, относящимся к той же группе веществ, что и "Новичок".

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал мировую общественность о перехвате беседы об Алексее Навальном. 4 сентября запись разговора двух мужчин, беседовавших на английском языке, снабженная русским переводом, была продемонстрирована в эфире белорусского государственного канала ОНТ. Некоторые наблюдатели приписывают данную беседу российским пранкерам.