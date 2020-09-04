Вован и Лексус не имеют отношения к беседе Берлина и Варшавы о Навальном

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы, перехваченному белорусской разведкой.

Как передает РИА Новости, об этом они заявили агентству.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал мировую общественность о перехвате беседы об Алексее Навальном.

4 сентября запись разговора двух мужчин, беседовавших на английском языке, снабженная русским переводом, была продемонстрирована в эфире белорусского государственного канала ОНТ.

Абонент из Берлина по имени Ник сообщил, что подтверждение отравления Навального не так важно, мол, на "войне все средства хороши". Его собеседник из Варшавы по имени Майк аттестовал Лукашенко как "крепкий орешек" и сообщил, что Москве надо отбить желание "совать нос в дела Белоруссии".

После этого некоторые стали приписывать данную беседу российским пранкерам.

Утром 20 августа 2020 года Навальному, который летел из Томска в Москву стало плохо – он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционер был экстренно госпитализирован в Омске и 22 августа специальным бортом доставлен на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charité.

2 сентября правительство ФРГ, ссылаясь на экспертизу немецких военных врачей, сообщило, что Навальный был отравлен ядом, относящимся к той же группе веществ, что и "Новичок".