Соловьев "очень вежливо" отреагировал на запись переговоров о Навальном

Ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев не впечатлен записью переговоров между Германией и Польшей о происшествии с блогером Алексеем Навальным. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что, если говорить очень вежливо, он не впечатлен совсем.

Белорусский госканал ОНТ обнародовал запись предполагаемого разговора между Варшавой и Берлином о том, что "оппозиционер Навальный был отравлен". И якобы немецкая сторона говорит, что подтвердить отравление не так важно, поскольку на войне все средства хороши. Абоненты зовут друг друга Ник и Майк.

"Майк" из Варшавы также озвучивает намерение отбить охоту российскому президенту Владимиру Путину совать нос в дела Белоруссии. Немец "Ник" соглашается.

О существовании записи сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко российскому премьеру Михаилу Мишустину в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разозлится, если причастность России к случившемуся с Навальным подтвердится. Однако пока таких доказательств нет. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал такую позицию, как выжидательную и конструктивную. Хотя не исключено, что это лишь политический маневр.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько порекомендовал к переговорам относиться осторожно, поскольку попавшие в публичное пространство записи такого рода могут быть недостоверными. Можно устроить международный скандал, но это не улучшит отношения России и Берлина, особенно когда проект "Северный поток 2" пытаются сорвать, передает РИА Новости.