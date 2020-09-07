Варшава опровергла слова Лукашенко о телефонном разговоре с Берлином об отравлении Навального

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре, в котором обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава – Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", – ответили в польском МИД на запрос ТАСС.

Также там заявили, что согласны с заявлением канцлера Ангелы Меркель о том, что Навальный был отравлен "Новичком" , осуждают "этот постыдный поступок" и считают, что виновные должны быть наказаны.

Навальному стало плохо по время полета. После экстренной посадки он был доставлен в больницу Омска. Через день его перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи заявили, что российский оппозиционер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента. В Москве ответили, что заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, но Германия не предоставила никаких доказательств отравления. Также до сих пор неизвестно, где сейчас находится оппозиционер.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусская разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что информация об отравлении была фальсификацией.