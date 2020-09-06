Навальный потерялся вслед за Скрипалями, породив спекуляции вокруг СП-2

Российское Министерство иностранных дел опубликовало комментарий, где сообщает, что группу боевых отравляющих веществ, которую принято называть "Новичком", долгие годы разрабатывали специалисты стран НАТО. Более того, разработчикам технологий боевого применения "Новичков" в Соединенных Штатах Америки выдали более полутора сотен патентов.

Яд группы "Новичок" вновь всплыл в заявлениях германского правительства, где утверждается, что именно "Новичком" якобы отравлен блогер Навальный, которого вот уже две недели как держит в коме берлинская клиника "Шарите". Заявление Меркель ожидаемо взбудоражило немецкую политическую жизнь. Впрочем, не только немецкую.

Немецкая клиника с французским названием "Шарите" ("Милосердие"), с которой в России познакомились благодаря сериалу "Семнадцать мгновений весны," очень популярна среди политиков с постсоветского пространства: здесь лечились Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Эдуард Шеварнадзе, Юлия Тимошенко. В 2004 году врачи клиники помогли Виктору Ющенко выиграть президентские выборы на Украине, поставив ему не подтвержденный никем диагноз об отравлении диоксинами. Теперь здесь на обследовании и лечении находится – фронтмен российской оппозиции Алексей Навальный. Хотя правильнее, наверное, сказать, что "Шарите" – это то место, где следы Навального теряются.

Российский оппозиционер был доставлен в Берлин самолетом Бундесвера 22 августа. В качестве личного гостя канцлера. По официальной информации, на тот момент – в стабильно тяжелом состоянии, введенный в искусственную кому.

Кортеж из 13 автомобилей скорой помощи, пожарных, криминальной и патрульной полиции в сопровождении эскорта мотоциклистов доставил Навального в "Шарите". Госпиталь взят под усиленную охрану. В тот же день пресс-служба больницы сообщила о том, что у Навального подавлена холинэстераза – фермент, отвечающий за функционирование нервной системы, что указывает на отравление. И, в общем-то, все: в течение последующих 11 дней информации о том, что происходит с Навальным, нет.

Только раз проскакивает сообщение по существу: анализы отправлены на исследование в лабораторию фармакологии и токсикологии Бундесвера в Баварии, специалисты вышли на контакт с британским химико-биологическим центром в Портон-Дауне, известным по истории с загадочным отравлением Скрипалей.

По страницам газет и сайтов снова начинает гулять "Новичок". Наконец, 2 сентября ведомство федерального канцлера выпускает пресс-релиз с совещания канцлера и ключевых министров по делу Навального. "Без сомнений" – эта вводная конструкция повторяется теперь постоянно, как прежде повторялось highly likely: Навальный стал жертвой отравления. Вскоре появляется и сама Меркель.

Сенсации не получилось. Несмотря на то что, по информации журнала "Шпигель", эксперты Шарите не смогли обнаружить в крови Навального следов боевого яда и по этой причине к делу подключились химики Бундесвера, страдательное наклонение "был отравлен" немецкие медиа применили к Навальному еще до того, как его привезли в Берлин. То есть аудиторию заранее подготовили к приему новых данных. Помимо министра иностранных дел Хайко Мааса к информационной кампании подключили шефа Бундесвера и лидера правящего ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Собственно, она первой, раньше Меркель, озвучила результаты работы ведомственной лаборатории.

Германия, да и вообще весь мир, ждут от Москвы объяснений, расследования и наказания виновных, дал понять Маас. А Берлин, не дожидаясь ответов, будет работать над формированием единой позиции по делу Навального в Европе и НАТО. Генсек альянса Столтенберг откликнулся незамедлительно.

Вообще-то единство и согласие – это сейчас не про НАТО. Столтенберг уполномочен озвучивать якобы общие позиции по не принципиальным вопросам. Особенно на фоне реальных кризисов, грозящих тем, что генсек Альянса просто останется без работы. Франция и Греция выясняют отношения в Средиземном море – они стоят фактически на грани войны. А президент США, как пишет NT, в случае победы на выборах в ноябре собирается вывести Штаты из НАТО. Непублично он не раз высказывался о том, что видит в этом одну из своих задач на следующий президентский срок. Что касается дела Навального, Трамп на неделе реагировал осторожно.

А неизвестно, кто их видел, и существуют ли эти доказательства в природе. До сих пор нет никакой реакции на обращение Генеральной прокуратуры России к Министерству юстиции Германии об обмене данными. А на вопрос журналиста RT Deutsch, готов ли Берлин сотрудничать с Москвой в этом деле, пресс-секретарь Меркель Зайберт заявил, что это уже не касается двусторонних отношений, – все материалы переданы немцами в Брюссель, в Организацию по запрещению химического оружия, и разбираться надо на ее площадке.

Алгоритм действий, знакомый по Солсбери: человек, у которого есть или были разногласия с российской властью, внезапная кома, обвинения в отравлении, исчезновение жертвы из поля зрения и темный омут ОЗХО. На поверхность всплывают информационные пузыри и санкции.

В рядах противников газопровода "Северный поток-2" царит небывалое оживление. Немецкие "зеленые" требуют остановить проект немедленно. Однопартиец Меркель глава парламентского Комитета по внешней политике Норберт Ретген указал на то, что у Германии, наконец, появился повод отказаться от газопровода, не теряя при этом лица.

Навальный, "Новичок", "Северный поток-2" – все это сломало информационную повестку. На этой неделе немцы изначально настраивались обсуждать другие события. "Ангела, народ пришел!" – скандировали демонстранты, собравшиеся 29 августа в центре Берлина. Сложно сказать, сколько их было, – городские власти насчитали 38 тысяч, но организаторы говорили о четверти миллиона. Это был протест против чрезмерных действий властей по борьбе с коронавирусом. Его организовали ребята из общественной группы Querdenken – "Поперечное мышление". Один ее из лидеров – Штефан Бергман – пришел на интервью босиком.

"В силе остаются серьезные ограничения. К примеру, на индустрию массовых мероприятий наложен запрет. В других сферах работа осложнена. Компенсации минимальные, хотя о них и много говорят. Если же вы пообщаетесь с людьми, то де-факто выплаты слишком маленькие либо вообще не доходят до адресата. Спортивные мероприятия проходят без зрителей, спортивные секции не могут возобновить работу, службы в церквях были запрещены. Мы не верим, что вирус связан с такой огромной опасностью", – заявил Штефан Бергман.

Общенациональная акция привлекла разные людей, некоторые из которых немедленно вступили в пререкания с полицией, что в Германии заканчивается плохо. Причем не для полиции. Сеть заполнена роликами жестких задержаний при практически полном отсутствии насильственных действий в адрес правоохранителей.

Особенно яркими оказались эпизоды взаимодействия полиции с людьми, выступавшими под черно-бело-красными кайзеровскими флагами. Здесь есть неприятный шлейф. Дело в том, что в 90-е эту символику для самоидентификации использовали откровенные неонацисты. И теперь ее переняли так называемые рейхсбюргеры – германский социальный феномен. Маргинальный с точки зрения власти и медиа. Дело в том, что рейхсбюргеры не считают ФРГ юридически оформленным государством. Они полагают, что страна до сих пор находится под оккупацией союзников, и требуют, чтобы Россия и США освободили немцев, через подписание мирного договора. Люди искренние в своих парадоксальных убеждениях и как следствие легко возбудимые.

"Мы сейчас должны доказать, что мы все здесь! Мы поднимемся туда, чтобы здесь и сейчас вернуть себе этот дом!" – за эти слова специалисту по нетрадиционной медицине Тамаре Киршбаум грозит реальный срок, потому что дом, о котором она говорила, был Рейхстагом, и разгоряченная митингом толпа действительно ринулась вверх по лестнице, где у стеклянных дверей парламента дежурили всего лишь трое полицейских. Им теперь – персональная благодарность от канцлера, а Тамаре – до трех лет тюрьмы.

Атилла Хильдманн – этнический турок, автор кулинарных бестселлеров и один из идеологов движения рейхсбюргеров. 29 августа был задержан у российского посольства, куда привел часть своих сторонников. Точка не была согласована под митинг, поэтому полиция не дала господину Хильдманну договорить – спецназ заломил ему руки и, применив удушающий прием увел в атвозак, после чего аналогичные действия были совершены против других участников мероприятия. Встречаемся с Атиллой на месте событий. На интервью согласился, чтобы еще раз потребовать свободы для Германии, но дело Навального стал комментировать без наводящих вопросов.

"Мы не глупые, немцы очень внимательны и разумны. Мы видим, насколько враждебно по отношению к России настроены местные. Случай с Навальным целенаправленно используется, чтобы агрессию НАТО можно было легитимизировать. Немцы поддерживают Путина, немцы хотят мира", – сказал Хильдманн.

Некоторые комментаторы, оценивая выступление Меркель по делу Навального, отметили, что прозвучало оно как ультиматум. 1 сентября, находясь в Передней Померании, в собственном избирательном округе, который, как и вся федеральная земля, получает доходы от эксплуатации "Северного потока-1" и в перспективе будет получать от "Северного потока-2", Меркель говорила о том, что этот проект должен быть завершен. Однако резкое изменение интонации в адрес России на следующий день дало противникам газопровода основания радоваться, а сторонникам – беспокоиться. К последним относится министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер – его, кстати, позже не было на совещании у Меркель.

Раздражение спекуляциями вокруг газопровода в интервью Frankfurter Allgemeine высказал также шведский премьер-министр Стефан Левен. Ясно, что отказ от завершения проекта для немецких властей, безусловно, повлечет за собой имиджевые и финансовые потери. Кроме того, погрузит российского-германские отношения в ледниковый период, хотя даже мысль об этом кого-то, может быть, и согреет.