Навальный, "Новичок" и "белая коробка"

Почему ни один берлинский врач не готов лично подтвердить объявленное отравление Навального?

В "белой коробке" госпиталя "Шарите" идет на поправку русский пациент. За три недели пребывания Навального в этих стенах никто не кричал врачам, что они – душегубы, никто не требовал от них почасовых сводок о состоянии здоровья больного. В начале недели пресс-служба госпиталя сообщает прессе, что личный гость федерального канцлера выведен из искусственной комы, реагирует на окружающих. Спустя еще пару дней журнал "Шпигель" обнародует и вовсе обнадеживающую информацию: "Удалось добиться большего прогресса. В том случае, если состояние здоровья продолжит улучшаться, то Навальный начнет принимать больше посетителей". По информации Bellingcat и "Шпигель", Навальный уже может разговаривать и, вероятно, может вспомнить события, которые произошли до его потери сознания в самолете, выполнявшему рейс из Томска в Москву.

Вообще последние пресс-релизы Шарите входят в явное противоречия с тем ужасом, который всю неделю нагоняла немецкая пресса. Забыты уже отравленные трусы, газета Die Zeit возвращает читателя к знаменитой фотографии: утро в кафе томского аэропорта, пассажир московского рейса всматривается в жерло поднесенного к голове стаканчика. Там, утверждает источник Dei Zeit, не просто боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" – там "Новичок" на стероидах.

"До этого покушения мир не знал об этом яде, который должен быть еще более смертоносным и опасным, чем все известные вещества из группы "Новичок". Соответствующие следы ученые нашли на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил. Данная модификация "Новичка" якобы действует медленнее, чем предыдущие версии. Немцы предполагают, что один из агентов ФСБ, осуществляющих слежку за Навальным, или агент под прикрытием добавил капли яда в чай или нанес вещество на поверхность чашки. Навальный должен был скончаться на борту самолета", – пишет Dei Zeit.

Тут все прекрасно, например, про агентов, которые должны были совершись необходимые манипуляции с суперядом в людном месте. Примечательная и внезапно возникшая бутылка – никакой бутылки в Омске предъявлено не было. Речь шла о том, что, кроме чая, Навальный ничего не пил. Получается, что сопровождавшие блогера вынесли бутылку из самолета, спрятали, а потом ее перевезли в Германию и вручили химикам бундесвера. Сокрытие улики – чистая уголовщина. Но самое интересное – это супер "Новичок".

После отравления Скрипалей в Солсбери, скажем так, обычной его версией за медицинской помощью обратились еще около 50 человек. Разбирались дома, уничтожались домашние животные. А тут никто, кроме Навального, не пострадал: ни люди в томском аэропорту, ни попутчики, с которыми он, имея на руках страшный яд, делал селфи в автобусе, ни пассажиры самолета, а он ведь там тоже к чему-то прикасался. Симптомы отравления у кого-то обязаны были проявится, но их нет. Это должно вызывать вопросы у авторов серьезной газеты Die Zeit. Но не вызывает. Оружие массового уничтожения рационального сознания – чем дольше немецкая пресса разбирает дело Навального, тем больше в нем средневекового гротеска. И это работает – даже по реакции вполне умеренных политиков видно.

С тех пор как полторы недели назад Меркель объявила результаты токсикологической экспертизы, якобы проведенной в секретной лаборатории Бундесвера (да, Навальный таки был отравлен), противники газопровода "Северный поток-2" усилили натиск на федеральное правительство с целью остановить стройку, дескать, это единственный способ наказать Россию. Во главе колонны – партийные лидеры "зеленых" и те соратники Меркель, которые дружны с Вашингтоном и имеют виды на более высокие партийные или административные посты после ухода канцлерин.

Эти голоса были, по крайней мере, услышаны. В вечернем ток-шоу на канале ZDF министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что остановка "Северного потока-2" может быть одним из вариантов реагирования.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда приходится мириться с риском последствий, тем самым говоря, что мы не хотим жить в мире без правил", – сказал Маас.

Сейчас господин Маас вместе со многим членами правительства и администрации канцлерин живет в мире очень странных правил. Пресс-секретарь Меркель Зайберт еще раз повторил, что Германия будет взаимодействовать с Россией исключительно на площадке Организации по запрещению химического оружия, туда якобы уже направлены все документы.

В Техническом секретариате ОЗХО нашему постоянному представителю Александру Шульгину сообщили, что Берлин прислал только уведомление об отравлении Навального, лист бумаги А4, но ничего, что могло бы дать работу экспертам, до сих пор нет. Зато немцы сформулировали ответ на предложение российской Генпрокуратуры об обмене информацией: любые сведения о состоянии Навального могут быть переданы в Россию только с его разрешения.

Так было в 2004-м. Клиника "Шарите" диагностировала тогда у кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко отравление диоксинами – никто так и не увидел документального подтверждения. Ющенко потом 4 года, пока был интересен публике, все обещал показать справку, да так и не показал.

Этот трюк можно повторить снова, главное – решить актуальную задачу: взвинтить уровень конфронтации между Россией и Германии, а значит, и всем Западом, чтобы вынудить российские власти быть максимально острожными в своей внутренней и внешней политике, например, на белорусском направлении.

Однако то, что "Северный поток-2", за который федеральное правительство Германии готово было стоять насмерть, вдруг стал инструментом шантажа – признайте отравление, иначе можем прикрыть – откровенно возмутило немецкий бизнес и региональные элиты.

"Создается впечатление, что приговор уже вынесен – раздаются требования остановить строительство газопровода. Я выступаю решительно против таких мер", – заявил Михаэль Кречмар, премьер-министр Саксонии.

"У нас уже 50 лет продолжается абсолютно доверительное сотрудничество с Россией в сфере энергетики. И даже в самые тяжелые политические времена, которые, вероятно, были еще тяжелее во времена холодной войны, нам удавалось сохранить их", – подчеркнул Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

За "Северный поток-2", а к возобновившемся подстрекательствам США против него накануне присоединилась и Дания, заступился даже истинный трансатлантист, президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Политические игры не сойдут за форс-мажор. Инвесторы придут за своими деньгами к правительству Германии. Тут надо десять раз подумать. Потому что наряду с требованиями многомиллиардных компенсаций будут неприятные вопросы как раз о причинах, заставивших немецкие власти отказаться от выгодного со всех сторон проекта. Так можно и до анализов Навального добраться. В нормальном суде бюрократические отговорки не сработают. И, кстати, в Германии есть политики-адвокаты, которые могут профессионально составить иск и провести дело.

"Я хочу расследование. Один их разработчиков "Новичка" находится в США. Известно, что у многих спецслужб есть этот яд. Разумеется, и у российских тоже. Но если Путин это сделал, то зачем отдал Навального Германии? Чтобы мы тут все это установили? У преступления должна быть логика", – считает депутат Бундестага Грегор Гизи.

Та логика, которая сейчас, она какая-то не немецкая. Складывается впечатление, что сердобольность и гуманизм германского политикума, воспитанного на уроках прошлого, сейчас пытаются использовать умные и циничные люди, которые умеют грамотно сфабриковать, подставить и замести следы. И чтобы совсем далеко не ходить, тут уже была Британия.

В конце мая 2003 года компания ВВС выпустила материал о том, что премьер Блэр и его кабинет приняли решение о вступлении в войну в Ираке по сфальсифицированным разведанным. Тем, кто передал информацию журналистам, был ведущий специалист по химическому оружию Министерства обороны Британии Дэвид Келли. Его выступление на слушаньях в парламенте грозило большими проблемами премьеру, военным и спецслужбам, но 18 июля 2003-го Келли был найден мертвым в лесу недалеко от дома. Самоубийство, констатировало следствие, однако в 2007-м группа парламентариев провела неофициальное расследование – юридических последствий не было, но теперь все британцы знают, что Келли хладнокровно лишили жизни.

В 2015-м Блэр вынужден был признать, что врал гражданам про Ирак, и избежал суда только потому, что никто не захотел с этим связываться. Тем не менее в историю Блэр вошел именно с этой ложью. А историю важно помнить, чтобы ее правильно делать. Министр иностранных дел РФ Серей Лавров призывает немцев оставить эмоции и включить мозги.

"Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ. Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их пока абсолютно голословные обвинения", – заявил Лавров.

Из Москвы в Берлин ушло еще одно предложение: направить российскую следственную группу в Германию для совместного изучения обстоятельств дела, потерпевшим по которому проходит гражданин России. Пока нет оснований полагать, что Берлин ответит на это согласием.

Некоторые немецкие политики и практически все центральные СМИ любят морализаторствовать в адрес России, периодически припоминая сталинские репрессии и ГУЛАГ. Но сейчас Германия сама ведет себя как следователь на допросе в застенках НКВД. Признание – царица доказательств.