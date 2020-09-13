Хамство Запада в истории с Навальным

Какова ситуация с блогером Навальным, который, как сообщают из Берлина, пришел в себя? Удивительная складывается конструкция. С российской стороны говорят лечившие пациента врачи, причастные к теме следователи, журналисты, дипломаты и политики. Каждый – со своих позиций и в меру профессиональных компетенций. История обсуждается свободно и без каких-либо запретов. Со стороны так называемого Запада заявления делают прежде всего политики самого высокого уровня. Их тиражируют журналисты, а врачей словно заткнули. Врачам берлинской клиники "Шарите" словно кляпы в рты вставили – ни слова от них не слышно. На запросы российских коллег немецкие врачи не отвечают. Никакими документами не делятся. Все совместные консилиумы отрицают и даже никакой медицинской информации в интересах пациента из России не запрашивают. Подозрительно, не правда ли?

От имени Национальной медицинской палаты России доктор Рошаль обратился к Германской медицинской палате с предложением сесть и обсудить возникшие профессиональные разногласия. Прошло больше недели. Никакой официальной реакции. Неприлично. Запрос нашей Генпрокуратуры футболили более двух недель. Наконец, на 15-й день прокуратура Берлина публикует такой твит: "Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия".

Лукаво. Поскольку без согласия пациента уже раструбили о коме, об умышленном отравлении, о холинэстеразе и яде "Новичок", о том, что пациент очнулся и начал говорить. Это же все без согласия пациента сообщалось. То есть избирательно сообщается то, что работает против России. Это можно. А то, что может способствовать расследованию и установлению истины, – никак нельзя.

Ну, выставили бы немцы хоть одного врача, чтобы он в кадр, как минимум, подтвердил оглашенный канцлером Меркель диагноз: "отравление "Новичком". Так нет. Ну хотя бы вышел доктор из клиники "Шарите" и сказал бы не про "Новичок", а хотя бы лишь одно слово – "отравление". Так и этого нет.

Есть обезличенный пресс-релиз от пресс-секретаря Мануэлы Цингл. Сама она не врач. На фото – своеобразное обаяние специалиста по связям с общественностью. А врачам, значит, запрещают. Это первая версия. Но есть и вторая. Ни один немецкий врач не готов портить свою личную профессиональную репутацию, подписываясь под ложным диагнозом, оглашенным политиками. Политиками самого высокого ранга: канцлер Германии Меркель, премьер Британии Джонсон, даже Генсек НАТО Столтенберг туда же. Да еще глава дипломатии Евросоюза Боррель.

В то время как наши врачи готовы на честный обмен с коллегами. Например, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Именно он первым принимал поступившего пациента Навального в больнице. И помнит все в деталях, располагая подтверждающими документами о происходившем в первые 44 часа борьбы за жизнь ныне берлинского пациента.

"Мы менялись, работала большая бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, шестьдесят исследований биохимических только, из них одиннадцать – кислотное основное состояние, двадцать пять уровней сахара в крови, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на вполне хорошем оборудовании. Инструментальные методы диагностики, лучевые методы диагностики, две компьютерные томографии, одна магнитно-резонансная томография, компьютерная томография брюшной полости с контрастированием. То есть исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Ну, токсикология была на первом месте, конечно. Это было самое первое исследование. И уже спустя восемь часов точно был дан ответ ни об одном токсиканте и метаболите", – заявил Сабаев.

Неужели это малоинформативно для немецких коллег? Или вот говорят нам из Германии про атропин, мол, применялся в Берлине как антидот фосфорорганическим соединениям, к которым принадлежит и "Новичок". Да, его давали и в Омске. Но лишь в обычных реанимационных дозах, а не в тех дозах, как если бы это был "Новичок".

"С ним нужно бороться очень большими дозами атропина, не три-пять миллиграмм, как у нас, а 150-300, то есть дозы, в сотни раз превышающие терапевтические. Это, пожалуй, то отравление, которое требует атропинизации выраженной. Более того, при отравлении фосфорорганическими соединениями без процедуры ультрагемодиофильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. Вот и все. Он бы погиб у нас в первые часы. Это тяжелое отравление, фосфорорганическими соединениями, это очень тяжелое отравление, фатальное", – отметил Сабаев.

Но ничего фатального не было. Справились обычными методами. Думаю, немецким коллегам было бы познавательно включить такое в историю болезни.

"За 44 часа вот что нам удалось сделать. Первое – это купировать метаболический ацидоз, купировать лактатоцидоз. Второе, – вывести уровень сахара в крови в нормальный диапазон. Третье – уменьшить глубину комы с пяти баллов до девяти. И последний момент – мы начали нутритивную поддержку, то есть питание пациента, уже в вечернее время 21 августа. Это тоже положительный момент. И питание пациент начал усваивать. Пошла положительная динамика", – подчеркнул Александр Сабаев.

Долечивать больного, который пошел уже на поправку, по желанию близких отправили в Германию. А там – бац – новый диагноз – "отравление". Для российских врачей это прозвучало как злонамеренная и непрофессиональная чушь.

"Это не диагноз даже, а всего лишь какая-то даже не версия, какая-то фантастика. Просто фантастическое какое-то предположение или заключение, не подтвержденное ни документально, ни клинически и никаким образом. Но более смущает, что в медицинской общественности принято негласное правило делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания , даже о динамике, о которой, в принципе, я вам рассказал, но данную динамику немецкие врачи не знают ни с моих слов, ни со слов моих коллег", – возмущен Сабаев.

От России требуют провести расследование. Мы проводим, но никто из западных коллег-профессионалов не готов подключаться и тем более делиться своей информацией. На официальные запросы если и отвечают, то по-хамски, мол, ищите у себя сами. У нас – более уравновешенный подход.

"Полицейскими восстановлена хронология прибывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области. Установлены маршруты их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещений. Среди них – гостиница, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, кофейня в аэропорту Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах гражданин Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", – заявил Сергей Потапов, временно исполняющий обязанности руководителя Следственного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В настоящий момент следователи устанавливают местонахождение и всех пассажиров авиарейса, которым летел Навальный. Но с сопровождающими его людьми картина до сих пор не полная. И вот почему.

"На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки. Владлен Лось, Георгий Элбуров, Илья Пахомов, Кира Януш и Павел Зелинский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа текущего года указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснения не представилось возможным. В настоящее время ее место нахождения устанавливается", – рассказал Сергей Потапов.

В таком состоянии пока все и зависло. Пока политики на Западе твердят про нападение, отравление "Новичком" и новых наказаниях России, наши дипломаты вновь и вновь разъясняют сложившийся парадокс.

В Германию Навальный прибыл как "гость канцлера". А сейчас Меркель Германию "отмазывает" и говорит, что решать все будет Евросоюз. А что Германия?

"Мы не получили от Германии никаких доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении. Мы слышим не просто призывы предоставить объяснения и провести расследование. Звучат требования сознаться и признать вину. Это не просто аморальное и неправдоподобное обвинение. Это идет вразрез с верховенством закона, которое вы как будто защищаете. Если вы требуете объяснений, положите факты на стол, и мы обменяемся мнениями. Мы видим парадоксальную ситуацию. Мы просим германских партнеров о сотрудничестве. Нам отказывают. Весь этот инцидент наводит на мысль о том, что кто-то ведет грязную игру", – заявил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.