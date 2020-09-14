Навальный выздоравливает, отношения России и Германии скатываются в кому

Генеральная прокуратура России сегодня направила в ФРГ новый запрос о правовой помощи, связанный с делом Навального. Берлин устами главы своего МИДа переадресовал все вопросы в Организацию по запрещению химического оружия. Позиция Запада может привести к печальным последствиям, предупредил министр иностранных дел России. Сергей Лавров уже отменил намеченный на завтра визит в Германию.

Состояние здоровья Навального стабильно улучшается, сообщили из госпиталя Charite. Больной отключен от аппарата ИВЛ, может самостоятельно вставать и перемещаться по палате. Шестой пресс-релиз клиники, появившийся около четырех часов назад, впервые был согласован не с супругой пациента, а с ним самим. На утреннем брифинге официальный представитель федерального канцлера Штеффен Зайберт сообщил, что выводы химиков бундесвера об отравлении Навального перепроверены в двух якобы независимых лабораториях.

"Франция и Швеция, специализированные лаборатории в двух этих странах, провели собственные исследования и подтвердили нашу информацию. Все данные абсолютно точны – отравление произошло в России. И теперь уже три лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что при этом было использовано нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы "Новичок", – заявляет официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"У России, – заявил Зайберт, – есть все для того, чтобы начать собственное расследование".

"Это означает, что в Берлине так и не услышали позицию Москвы: в ходе обследования Навального на территории России, а также проведения доследственной проверки, в рамках которой были установлены все контакты больного в ходе его поездки по Сибири, не было выявлено никаких признаков состава преступления. Нет оснований для возбуждения уголовного расследования. Если немцам удалось найти что-то, например, на загадочной бутылке с водой, которую в Омске, кстати, никто не видел – так это надо предъявить", – отвечает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны, что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? – задает вопрос Лавров. – Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Алексей Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался. И все это было сделано: опросили тех пятерых, которые сопровождали его и участвовали в мероприятиях предыдущих дней до того, как Навальный сел в самолет; опросили тех, кто ожидал вылета в Москву из Томска и угощался с ним в баре, выяснили, что они заказывали, что он пил. Шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала. Говорят, именно она передала бутылку в немецкую лабораторию, которую раньше никто не видел. Если бы даже все это называлось "уголовным делом", большего мы предпринять не можем".

Тем не менее, попытки вывести немецкую сторону на предметный разговор о том, что показало токсикологическое исследование, продолжаются.

"Его результаты важны для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств случившегося. В этой связи Генпрокуратура России передела дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД. Речь о предоставлении объяснений лечащих врачей, информации и копий медицинских документов", – поясняет суть запроса официальный представитель российской Генпрокуратуры Андрей Иванов.

В 2004 году во время информационной кампании вокруг отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, ее кураторы допустили грубую ошибку. Они позволили публично комментировать результаты экспертиз профессиональным медикам. В итоге, политическая версия об отравлении диоксинами была полностью скомпрометирована. И хотя тогда это не помешало добиться поставленной задачи – протолкнуть Ющенко в президенты, допустить подобной ошибки в деле Навального немцы явно не желают. Есть один источник информации – пресс-секретарь Chatite Мануэла Цингль, а все вопросы теперь не в Берлин, а в Гаагу.

"Я бы хотел еще раз отметить: мы рассчитываем на то, что тех, кто приносит вам плохие новости, а именно нас, перестанут уже критиковать, а начнут вместо этого разбираться с самими новостями. В ситуации теперь разбирается ОЗХО, таким образом есть организация, которой Россия может задать все интересующие вопросы", – перекинул все вопросы с больной головы на здоровую глава МИД Германии Хайко Маас.

Иными словами, Маас, и вообще все руководство Германии, отказывается нести ответственность за те обвинения, которые были высказаны в адрес России и конкретно ее политического руководства. Видимо, в Берлине это считают ниже своего достоинства.

"Мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться". Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите? Эта позиция, к сожалению, начинает напоминать другие времена. Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям", – отсылает к урокам истории глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Сергей Лавров 15 сентября должен был приехать в Берлин на церемонию закрытия научно-образовательного года России и Германии. Однако Маас отказался от участия в церемонии и ограничил временные рамки встречи с российским коллегой полутора часами. В связи с этим Лавров отменил свой визит. Навальный в Charite чувствует себя все лучше, а российско-германские отношения все хуже – их общая динамика свидетельствует о приближении глубокой комы.