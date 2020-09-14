Charite: Навальный уже ненадолго встает с койки

В берлинской клинике Charite сообщили об улучшении состояния российского оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что он дышит самостоятельно и может ненадолго вставать с койки.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite, снова улучшилось, – говорится в сообщении пресс-службы клиники. – Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным".

7 сентября сообщалось, что Навального вывели из состояния комы.

Навальный лечится в берлинской клинике с 22 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там Навального госпитализировали, а затем спецбортом перевезли в Германию.

2 сентября власти ФРГ заявили, что в лаборатории бундесвера изучили анализы российского оппозиционера и обнаружили в них следы яда из группы "Новичок". В Берлине считают, что российские власти имеют отношение к отравлению политика. Москве официальные данные этих исследований не предоставили, поэтому в России данные обвинения называют голословными. Ранее российские врачи не выявили в организме Навального следов отравляющих веществ.