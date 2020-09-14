Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

На сайте правительства ФРГ сообщается, что несмотря на продолжающееся расследование ОЗХО, три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление российского блогера Алексея Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Отмечается, что правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило провести независимую перепроверку выводов Германии других европейских партнеров на основе новых проб Навального, передает ТАСС.

Сообщается, что "в наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии".

"Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло, и находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам", – говорится в заявлении.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал, что Навальный был отравлен "более сильным "Новичком". Один из его разработчиков Леонид Ринк назвал это "ерундой".

Между тем, Россия свое расследование проводит, но никто из западных коллег-профессионалов к нему не подключается и информацией не делится.