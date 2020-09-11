Навального отравили более сильной версией "Новичка", утверждает Spiegel

Власти ФРГ считают, что блогер Алексей Навальный был отравлен более сильной формой "Новичка". Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Президент Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что якобы примененный яд тяжелее предыдущих форм "Новичка". Немецкое СМИ отмечает, что Навальный, по расчетам злоумышленников, должен был умереть в самолете.

Der Spiegel пишет о том, что якобы появляются еще больше свидетельств причастности Кремля к инциденту с блогером. Правительство Германии считает, что чем сложнее, новее и избирательнее состав яда, тем больше вероятность участия в этом государственного аппарата России.

Навальный был госпитализирован 20 августа в омскую больницу. Блогеру стало плохо на борту самолета. Позднее Алексея перевезли самолетом в немецкую клинику "Шарите".

Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили разновидностью "Новичка". В России, в свою очередь, отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Также российская Генпрокуратура направила Германии официальный запрос по ситуации с Навальным.

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк не раз заявлял, что если бы оппозиционный политик действительно столкнулся с вышеназванным ядом, то он бы не выжил. Кроме того, у блогера отсутствовали признаки отравления опасным веществом.