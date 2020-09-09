ФРГ: Навальному спасли жизнь омские врачи и пилот самолета

Специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера пришли к выводу, что блогер Алексей Навальный был отравлен новым, более сильным веществом из группы "Новичок". Спасти его удалось лишь благодаря оперативным действиям омских врачей и немецких пилотов. Об этом сообщает издание Die Zeit.

СМИ отмечает, что вещество, которым якобы был отравлен Навальный, является более смертоносным и действует медленнее, чем ранее известные яды. Тот, кто виновен в случившемся, рассчитывал, что блогер скончается на борту самолета.

В Берлине считают, что Навальный выжил лишь благодаря цепочке удачных обстоятельств, в их числе быстрая реакция пилота, который совершил экстренную посадку самолета. Также зарубежные специалисты отметили вклад омских врачей, которые сразу ввели блогеру антидот атропин.

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал данные Die Zeit. По его словам, появившаяся информация является чушью, потому что он знает все разновидности боевого отравляющего вещества. Если бы Навальный действительно имел контакт с Новичком, его бы не было в живых, считает Ринк.