Забудьте о "Новичке": разработчик яда прокомментировал данные Die Zeit о Навальном

Информация о том, что блогер Алексей Навальный якобы отравился новой разновидностью "Новичка" является абсолютной чушью. Об этом заявил один из разработчиков опасного вещества Леонид Ринк.

Ученый отметил, что знает все варианты "Новичка". Ринк обратил внимание на то, что у Навального не было симптомов отравления этим веществом, потому что в противном случае он бы умер, сообщает РИА Новости. "Забудьте о «Новичке", — заявил Леонид Ринк.

Таким образом ученый прокомментировал данные немецкой газеты Die Zeit, согласно которым Алексей Навальный якобы был отравлен новым видом вещества. СМИ пишет, что к такому выводу пришли в лаборатории бундесвера. Фармакологи и токсикологи якобы выявили усовершенствованное боевое отравляющее вещество, которые является более вредоносным и смертельным.

Зарубежные исследователи считают, что Навальный выжил лишь благодаря цепочке удачно сложившихся событий. В их числе оперативная реакция пилота самолета, на борту которого был Навальный. Стоит отметить, что издание также отметило вклад российских врачей, которые немедленно ввели блогеру противоядие.

Ранее стало известно, что Германия передала результаты анализов Навального в Организацию по запрещению химического оружия.