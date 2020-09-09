Германия передала результаты проб Навального в Организацию по запрещению химического оружия

Германия передала результаты анализов оппозиционера Алексея Навального в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщили в министерстве обороны ФРГ.

"Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО – ред). Россия является членом этой организации", – цитирует представителя бундесвера ТАСС.

В этой связи кабмин ФРГ заявил, что не видит оснований для передачи этих данных России. Напротив, это Москва должна направить Берлину имеющуюся информацию по Навальному, заявила представитель немецкого правительства Мартина Фиц.

"Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию", – сказала Фиц.

Ранее МИД России заявил, что отсутствие данных, касающихся анализов Навального, будет расценено как провокация со стороны Германии. 9 сентября на Смоленскую площадь вызвали посла ФРГ в России. Ему выразили решительный протест в связи с голословными обвинениями в адрес Москвы из-за ситуации с Навальным.

Берлин обвиняет Москву в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике "Шарите" (Charite). На основании анализов, взятых у политика, власти ФРГ сделали вывод, что он был отравлен ядом из группы "Новичок", однако результаты этих анализов Германия России не предоставила.

Ранее российские врачи не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там оппозиционера госпитализировали. В состоянии комы его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем политика перевезли в "Шарите".

7 сентября стало известно, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.