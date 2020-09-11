Берлин назвал условие предоставления информации о Навальном

Берлин поставил условие для предоставления информации о состоянии здоровья блогера Алексея Навального Москве. Правовую помощь в этом управление юстиции и прокуратура Берлина готовы оказать по российскому вопросу, но только при согласии самого Навального.

Предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно, подчеркнули в Германии. Кроме того, ФРГ создали все условия, чтобы по инциденту с Навальным могла работать Организация по запрещению химоружия (РЗХО). Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС. Германское правительство обеспечило сохранение доказательств, продолжил он, призвав соблюдать в этом вопросе конфиденциальность. По словам Зайберта, речь идет о преступлении с применением в России химического нервно-паралитического отравляющего вещества. Именно этим объясняется, по его словам, логика обращения в ОЗХО. Берлин проинформировал международную организацию о результатах анализов Навального, которые были сделаны в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

При этом российское представительство при ОЗХО 10 сентября о получении материалов по Навальному в организацию со стороны правительства Германии информации не имело.

Но использование яда из группы "Новичок" уже осудила Северо-Балтийская восьмерка (NB8). Главы МИД Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии не только осудили отравление Навального, но и призвали Москву провести беспристрастное расследование. Ответственные за нападение на Навального "должны быть преданы правосудию", подчеркнули министры иностранных дел стран NB8.

Также они призвали принять меры для предотвращения подобных преступлений в будущем.

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, в состоянии комы Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 44 часа омские медики боролись за его жизнь. Затем глава ФБК был перевезен спецсамолетов в берлинский госпиталь Charite. По данным немецкого правительства, Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". При этом отравляющее вещество было найдено как у Навального, так и на бутылке с водой, которую прилетевшая из Лондона помощница блогера забрала с собой в эвакуационный самолет.

Кремль выразил готовность к сотрудничеству в расследовании отравления Навального. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он пожелал скорейшего выздоровления Навальному.

7 сентября врачи немецкий клиники вывели Навального из комы. Вскоре он сможет дышать самостоятельно.