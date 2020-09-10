Пресс-секретарь Навального: в статье Der Spiegel много неточностей и преувеличений

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Der Spiegel о состоянии оппозиционера сильно преувеличена и в ней много неточностей. Об этом она написала на своей странице в Twitter. При этом она не стала говорить, о каких неточностях идет речь​​​.

Ранее стало известно, что Навальный, который сейчас находится в берлинской клинике Charite, пришел в себя. Он снова может говорить и может вспомнить, что с ним произошло на борту самолета. В больнице усилена охрана.

При этом берлинская полиция сообщила РИА Новости, что не знает, откуда такие данные появились у Spiegel.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета. После экстренной посадки его доставили в реанимацию омской больницы. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно. Анализы не подтвердили версию отравления, на которой настаивали соратники Навального.

Через день оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Немецкие врачи пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Германия не отвечала на запросы о Навальном больше недели и реагировала высокомерно.