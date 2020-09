Charite: Навальный выведен из комы и реагирует на слова

Оппозиционеру Алексею Навальному стало лучше, врачи вывели его из искусственной комы. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкой клиники "Шарите" (Charite), где политик проходит лечение.

В клинике сообщили, что Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

"Он реагирует на словесные раздражители", – говорится в пресс-релизе. Впрочем, как отмечают медики, пока рано оценивать "долгосрочные последствия тяжелого отравления", которое, по их мнению, перенес Навальный.

