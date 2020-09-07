Charite: Навальный выведен из комы и реагирует на слова

Оппозиционеру Алексею Навальному стало лучше, врачи вывели его из искусственной комы. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкой клиники "Шарите" (Charite), где политик проходит лечение.

В клинике сообщили, что Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

"Он реагирует на словесные раздражители", – говорится в пресс-релизе. Впрочем, как отмечают медики, пока рано оценивать "долгосрочные последствия тяжелого отравления", которое, по их мнению, перенес Навальный.

1/2 �������� The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli. — Charité – Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 7, 2020

Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета. Самолет экстренно приземлился в Омске, там оппозиционера госпитализировали в городскую больницу. Позже за ним прибыл борт из ФРГ, чтобы доставить его в берлинскую клинику "Шарите".

Российские врачи пришли к выводу, что причиной болезни политика стало резкое понижение уровня сахара в крови, вызванное нарушением обмена веществ. Однако немецкие эксперты заявили, что в организме Навального обнаружились следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Комментируя эти заявления немецкой стороны, в Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Кремле надеются, что в ближайшие дни Германия предоставит информацию о ситуации с Навальным.