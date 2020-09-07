Кремль надеется, что Германия предоставит информацию о Навальном в ближайшие дни

В РФ рассчитывают, что Германия предоставит информацию о ситуации с блогером Алексеем Навальным в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что правительство дало добро на удовлетворение запроса РФ по Навальному, и причин не делать этого нет.

Он добавил, что "эта информация поможет в разбирательстве в отношении причин, которые привели к болезни берлинского пациента", передает ТАСС.

Песков также прокомментировал заявление Уильяма Браудера про "список Навального", заявив, что было бы удивительно, если бы он, находясь в розыске у России, не поддержал бы эту абсурдную инициативу.

Как сообщалось, 3 сентября в правительстве ФРГ заявили, что германские военные токсикологи, на основе результатов анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Песков отметил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Представитель Кремля напомнил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

Между тем, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк усомнился в достоверности этих утверждений, отметив, что симптомы весьма непохожи. По его словам, если бы Навальный был отравлен "Новичком", его бы уже не было в живых.

Как сообщалось, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию городской больницы. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два дня спецбортом его доставили в Берлин и госпитализировали в клинику Charite.