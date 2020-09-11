Ситуация с "берлинским пациентом": мнение Кремля

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россией могут быть направлены Германии дополнительные запросы по линии правоохранительных органов для выяснения ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"По вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки", – сказал Песков.

Говоря о требованиях, исходящих из-за рубежа, возбудить дело об "отравлении" Алексея Навального, Песков подчеркнул, что российской стороне "не нравится", когда ей диктуют, передает "Интерфакс".

Представитель Кремля напомнил, что по вопросу ситуации с Навальным ведется доследственная проверка – правоохранительные органы расследуют произошедшее с оппозиционером.

Песков отметил, что в ближайшее время не запланированы контакты президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он отметил, что Россия и Германия поддерживают контакты по всем актуальным вопросам.