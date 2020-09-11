Лавров, Песков и Зайберт сделали заявления по Навальному

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Берлин представить доказательства обвинений в отравлении Алексея Навального. Он подчеркнул, что отсутствие таких обоснований отрицательно сказывается на репутации германской стороны.

"Надеюсь, эти все-таки нелепые действия будут прекращены, и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией", – сказал Лавров.

Он отметил, что от Москвы требуют расследования, а тем временем оказывается, что те, кто сопровождал Навального в поездке по Сибири, перебираются в Германию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что другие государства не должны диктовать нашей стране, какие следственные процедуры проводить по ситуации с Навальным. Как передает ТАСС, он напомнил, что сейчас де-факто идет доследственная проверка.

Также он сказал, что в Кремле не опасаются того, что происшествие с Навальным может как-то негативно повлиять на результаты выборов в единый день голосования и способствовать росту оппозиционных настроений в обществе. По его мнению, тот факт, что человек впал в кому из-за неустановленных причин, "вряд ли может иметь такие последствия". "Иные утверждения пока якобы имеют свое подтверждение только в Берлине. Мы таких подтверждений не имеем", – сказал Песков.

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ситуация с Навальным не является только лишь двусторонним вопросом ФРГ и РФ. По его мнению, речь идет о преступлении, которое было совершено в России с применением нервнопаралитического боевого вещества, которое запрещено в мире. Поэтому, с точки зрения немецких властей, ОЗХО – логичный собеседник в этой ситуации, передает "Интерфакс".

Также, по словам Зайберта, у России есть все необходимые данные, чтобы начать расследование. Новый запрос от российского МВД в Германии пока не получили.