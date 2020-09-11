Инцидент с Навальным: полиция восстановила хронологию событий

Полиция восстановила хронологию произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщил "России 24" врио начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, установлены маршрут передвижения, круг общения, места проживания и посещения.

Перед тем, как ему стало плохо, Навальный находился в гостинице Xander Hotel с рестораном Velvet. Далее на съемной квартире прошла рабочая встреча сторонников Навального. Также он посетил "Венскую кофейню" в аэропорту Томска. В перечисленных местах он ел и пил, в том числе вино и алкогольный коктейль.

Навального сопровождали шесть человек. Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский были опрошены. Марина Певчих, которая тоже находилась в поездке вместе с Навальным, от дачи объяснений уклонилась. Женщина, постоянно проживающая в Великобритании, 22 августа вылетела в Германию. Сейчас ее местонахождение устанавливается.

По словам Потапова, устанавливается местонахождение пассажиров, летевших одним рейсом с Навальным. Также выясняется, в какой клинике и у какого врача в Москве лечился оппозиционер.

В настоящее время МВД готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным.

Накануне стало известно, что Навальный пришел в себя в берлинской клинике Charite и может говорить. Правда, позже его представитель Кира Ярмыш сообщила, что информация о состоянии политика сильно преувеличена. Подробности она не сообщила.

Немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок". Однако Германия до сих пор не передала материалы в ОЗХО. В свою очередь постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя сказал, что Россия обеспокоена тем, что ОЗХО становится инструментом в геополитической игре.