МВД ФРГ ответило на запрос о спутнице Навального

В министерстве внутренних дел Германии отказались комментировать информацию о въезде в страну Марины Певчих. Она сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири.

На запрос РИА Новости в ведомстве ответили, что не могут ничего сообщить "по соображениям защиты данных и личной защиты".

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу​​​ сообщили, что Навального сопровождали шесть человек. Пятерых их них удалось опросить. Марина Певчих от дачи объяснений уклонилась и улетела в Германию. Ее местонахождение устанавливается.

Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили из Омска. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен веществом группы "Новичок". В последние дни состояние оппозиционера улучшилось, его вывели из комы, он начал говорить. В связи с этим МВД РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии.