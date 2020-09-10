Der Spigel: Навальный заговорил, берлинская полиция усилила охрану Charite

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается. Он снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним на борту самолета, летевшего из Томска и в Москву, сообщает немецкий Der Spiegel.

По мнению издания, возможные заявления оппозиционера могут быть опасны для людей, стоящих за нападением на него. Кроме того, по мере улучшения состояния его здоровья к Навальному могут пускать больше посетителей, что тоже представляет угрозу для его жизни. Поэтому Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности около клиники Charite, где находится политик, указывает Der Spiegel.

Однако в полиции Берлина не стали комментировать данные об усилении охраны Алексея Навального.

"Не знаем, откуда у Der Spiegel эти данные. Меры безопасности мы не комментируем принципиально", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Германия передала результаты анализов российского оппозиционера в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По мнению Берлина, Навальный мог быть отравлен ядом из группы "Новичок", однако России результаты этих исследований не предоставили. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала случившееся преступлением и призвала Москву дать объяснения произошедшему.

Между тем омские врачи, первыми оказавшие Навальному необходимую медицинскую помощь, не обнаружили следов каких-либо отравляющих веществ. В МИД России выразили решительный протест в связи с голословными обвинениями в адрес Москвы.