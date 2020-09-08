Меркель не хочет односторонних германских санкций против России

Канцлер Германия Ангела Меркель считает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на слова чиновника из германской правящей партии Христианско-демократический союз.

Сообщается, что Меркель пока не решила, будут ли германские антироссийские санкции затрагивать проект строящегося газопровода "Северный поток-2".

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете, летевшим из Томска в Москву – он потерял сознание и впал в кому. Его срочно госпитализировали в больницу в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили в берлинскую клинику Charité.

2 сентября правительство Германии заявило со ссылкой на врачей бундесвера, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Меркель назвала случившееся преступлением и призвала Москву дать объяснения произошедшему.

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк ответил, что симптомы у Навального не похожи на отравление этим боевым веществом, он бы давно умер.

7 сентября в Charité сообщили, что состояние их пациента улучшилось и он был выведен из комы.