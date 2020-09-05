В Берлине и Стокгольме прокомментировали ситуацию с "Северным потоком-2"

Общая европейская стратегия на инцидент с блогером Алексеем Навальным возможна лишь при отказе Германии и Франции от действий в одиночку, и ее краеугольным камнем должен быть отказ от завершения проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил немецкой Rheinische Post глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Продажа своих энергоресурсов за рубеж – экзистенциальный вопрос для Путина, считает немецкий парламентарий. Если же "Северный поток – 2" будет достроен, то "подлое отравление Алексея Навального" останется без последствий, говорит он.

Тем временем премьер-министр Швеции Стефан Левен, страна которого выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2" еще в 2018 году, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung ответил на призывы прекратить реализацию проекта. По его словам, Швеция уже приняла все решения по газопроводу и для нее очень важно, чтобы соблюдалось международное право.

Утром 20 августа 2020 года Навальному, который летел из Томска в Москву, стало плохо – он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционного блогера экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили на лечение в берлинскую клинику Charité. 2 сентября правительство ФРГ, ссылаясь на данные немецких военных врачей, сообщило, что Навальный был отравлен ядом, относящимся к той же группе веществ, что и "Новичок".

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Навального, отметил ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было, передает РИА Новости.

Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры, отметили в МИД России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств своих обвинений.

Москве нечего скрывать в истории с блогером Алексеем Навальным, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что российские экстренные службы вместе с медиками и экипажем самолета, на котором блогер летел из Томска в Москву, сделали все необходимое, чтобы оказать ему помощь.

А глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес считает, что в случае приостановки строительства газопровода "Северный поток — 2" европейские компании понесут убытки в размере 8 миллиардов евро. Для Германии сворачивание проекта будет также означать потерю рабочих мест, особенно в восточных регионах.